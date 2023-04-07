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Итоги областной киноакции #ВеснаКиноКузбасс

В рамках проведения Года детей в Кузбассе, объявленным губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, с 25 марта по 2 апреля ГАУК «Кузбасскино» была организована и проведена областная киноакция «Весна! Кино! Кузбасс!».

В каникулярный период необходимо обратить особое внимание на организацию досуга и занятости детей, поэтому методическим центром Кузбасскино были разработаны методические материалы и направлены в муниципальные учреждения культуры и кино Кузбасса.

В период киноакции было проведено 96 мероприятий, которые посетило 3667 человек. Киноакция объединила в себе различные формы развлекательных и познавательных мероприятий: выставки, интеллектуальные игры, конкурсно-игровые программы, квесты, киномарафоны, мастер-классы, экскурсии.

Для областной киноакции была организована массовая информационная кампания по всем доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, СМИ). При публикации информации в социальных сетях были использованы хэштеги: #ВеснаКиноКузбасс #КиноВеснавКузбассе #киноканикулыКузбасс.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что областная киноакция «Весна! Кино! Кузбасс!» была интересна и полезна для учащихся учебных заведений всего Кузбасса.

Подробности и дополнительная информация по телефону 36-43-69, на сайте и социальных сетях ГАУК «Кузбасскино».

 

Фото: Кузбасскино

Культура
kuzbassnews.ru
07/04/2023
Культура
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