Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии рапса в Калининград

С 11 по 13 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 37 фитосанитарных сертификатов на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского, Крапивинского, Промышленновского, Гурьевского округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в объеме 2432 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».