Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены первые партии хвойных деревьев

13 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели первое досмотровое мероприятие хвойных деревьев и веток, предназначенных для отгрузки в Республику Казахстан. Заготовка деревьев и веток производилась в Крапивинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

Образцы ароматной хвойной подкарантинной продукции, отобранные от партии, прошли энтомологическую и гербологическую экспертизу в подведомственном Россельхознадзору Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате отсутствие карантинных объектов стало основанием для оформления Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора фитосанитарных сертификатов на отгрузку 75 пихт и 80 пихтовых веток.