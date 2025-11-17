Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены первые партии хвойных деревьев
13 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели первое досмотровое мероприятие хвойных деревьев и веток, предназначенных для отгрузки в Республику Казахстан. Заготовка деревьев и веток производилась в Крапивинском районе Кемеровской области-Кузбасса.
Образцы ароматной хвойной подкарантинной продукции, отобранные от партии, прошли энтомологическую и гербологическую экспертизу в подведомственном Россельхознадзору Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате отсутствие карантинных объектов стало основанием для оформления Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора фитосанитарных сертификатов на отгрузку 75 пихт и 80 пихтовых веток.
