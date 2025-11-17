Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены первые партии хвойных деревьев

13 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели первое досмотровое мероприятие хвойных деревьев и веток, предназначенных для отгрузки в Республику Казахстан. Заготовка деревьев и веток производилась в Крапивинском районе Кемеровской области-Кузбасса.
Образцы ароматной хвойной подкарантинной продукции, отобранные от партии, прошли энтомологическую и гербологическую экспертизу в подведомственном Россельхознадзору Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате отсутствие карантинных объектов стало основанием для оформления Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора фитосанитарных сертификатов на отгрузку 75 пихт и 80 пихтовых веток.

