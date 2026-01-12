Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кемеровские росгвардейцы помогли разыскиваемому жителю Владивостока не замёрзнуть на улице

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны задержал находящегося в розыске жителя Владивостока, который оказался в сложной жизненной ситуации.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал о местонахождении на улице Красноармейской гражданина, который мог находиться в розыске. Прибыв во двор многоквартирного дома, стражи правопорядка обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он длительное время находился на морозе и был рад встрече с правоохранителями.

В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что задержанным является 42-летний житель Владивостока, находившийся в розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

По предварительной информации, гражданин вместе с приятелями направлялся из Владивостока на автомобиле. В результате конфликта мужчину высадили в Кемерове. Оказавшись на улице в незнакомом городе, он решил обратиться за помощью к правоохранителям и сообщил, что длительное время находится в розыске по подозрению в хищении денежных средств с чужого банковского счёта.

Росгвардейцы поместили замёрзшего гражданина в патрульный автомобиль и передали инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия 

Кемерово
12/01/2026
Кемерово
