Кемеровские росгвардейцы предотвратили падение ребенка из окна

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проявили бдительность и предотвратили падение пятилетнего ребенка из окна многоквартирного дома.

В вечернее время группа задержания в составе старшины полиции Андрея Б. и младшего сержанта полиции Алены А. находилась на маршруте патрулирования улицы Халтурина. На месте росгвардейцы обратили внимание на малолетнего ребенка, находившегося в открытом оконном проеме квартиры на втором этаже.

Стражи правопорядка незамедлительно сообщили о ситуации, после чего приняли меры для предотвращения трагедии. Обеспечивая страховку на случай падения ребенка, росгвардейцы вступили в разговор с мальчиком, стараясь удержать его внимание и не допустить резких движений.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Совместными усилиями ребенок был благополучно снят с подоконника. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на месте были вызваны сотрудники органов внутренних дел.

Росгвардия призывает родителей уделять особое внимание безопасности детей у открытых окон. Не оставляйте малолетних без присмотра, используйте ограничители и блокираторы окон.

Фото: Росгвардия