Кемеровский СОБР «Символ» стал победителем на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Омске завершились всероссийские соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященные памяти Героя России Олега Ивановича Охрименко. По итогам напряженной борьбы первое место в командном зачете завоевала сборная СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Турнир проводился в 22-й раз. На протяжении четырех дней за призовые места боролись 174 стрелка из 20 команд, представляющих силовые ведомства из различных регионов страны. Участники состязались в личном и командном первенствах, демонстрируя мастерство владения боевым ручным стрелковым оружием.

Программа соревнований включала упражнения по стрельбе из пистолета и автомата. Стрелки выполняли упражнения на точность, скорость, смену магазинов, перенос огня по фронту, а также стрельбу из различных положений и с разных дистанций. Лучшие участники турнира также вышли в финальные «дуэли», где соревновались в скоростной стрельбе из пистолета и автомата.

По итогам соревновательных дней победителем турнира стала команда СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Второе место заняли представители Омской академии МВД России. Тройку лидеров замкнули стрелки команды Центра специального назначения сил специального реагирования Росгвардии из Москвы.

Кубки и награды победителям и призерам вручила мама Героя России Олега Охрименко – Валентина Тимофеевна Охрименко.

Справочно:

21 апреля 2002 года во время проведения специальной операции особо опасный преступник захватил заложницу, а затем открыл огонь по сотрудникам СОБР. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован, однако в последний момент успел выдернуть чеку из гранаты. Первым к преступнику подоспел капитан Олег Охрименко. Чтобы предотвратить взрыв, он накрыл гранату собственным телом. Ценой своей жизни сотрудник СОБР защитил коллег и находившихся рядом граждан.

Указом Президента Российской Федерации от 19 января 2003 года № 51 за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Олегу Ивановичу Охрименко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

