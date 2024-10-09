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Кемеровский СОБР совершенствует навыки на фоне празднования 32 летия образования специальных отрядов

8 октября отмечается 32-я годовщина со дня образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. В памятный день сотрудники кемеровского подразделения провели учения, продолжая совершенствовать своё боевое мастерство.

В рамках тренировки были отработаны учебные вопросы, связанные с тактико-специальной подготовкой в составе группы. Бойцы осуществили вход в адрес с огневым элементом, нейтрализовали условного преступника и провели эвакуацию раненого товарища. Кроме того, значительное внимание было уделено аспектам тактической медицины, столь важным в современных условиях.

Офицер спецподразделения с позывным «Дон» подчеркнул ключевые навыки бойцов СОБР, среди которых топография, тактическая медицина, огневая и специальная тактическая подготовка — это основа их повседневной работы. Эти навыки используются ежедневно, особенно в условиях специальной военной операции, где топографическая подготовка и медицинская помощь на поле боя играют решающую роль.

«Особое внимание мы уделяем тактике передвижения малыми группами в сложной местности, работе в составе четвёрок и пятёрок, а также защите населённых пунктов. Эти проверенные временем навыки активно применяются бойцами СОБР при выполнении служебных задач», — отметил собровец.

Специальные отряды быстрого реагирования были созданы Указом Президента Российской Федерации 8 октября 1992 года для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооружёнными группировками. С 5 апреля 2016 года они вошли в состав Росгвардии. В 2023 году полицейский спецназ «ГРОМ» был включён в состав СОБР. 

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/10/2024
Общество
Кемерово
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