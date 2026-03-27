Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Киноурок "Человек, Вселенная, Космос" к Международному Дню космонавтики

В честь предстоящей космической субботы (11.04) сотрудники "Кузбасскино" приглашают организованные группы школьников и студентов на увлекательный киноурок "Человек, Вселенная, Космос".

12 апреля 1961 года первый в мире космический корабль с человеком на борту покинул пределы планеты Земля. С тех пор в нашей стране принято отмечать День космонавтики. Ежегодно в честь памятной даты проходят тематические программы, направленные на повышение чувства гордости граждан за достижения отечественной научной мысли.

На киноуроке «Человек, Вселенная, Космос» участникам расскажут о летчиках-космонавтах родом из Кузбасса: Алексее Леонове, Борисе Волынове и Александре Гребенкине; покажут эксклюзивный документальный фильм об их тернистом пути к мечте. Вторая часть урока отведена под тематическую игру "Космическое путешествие". Ведущий-космонавт разделит ребят на несколько команд, чтобы узнать, кто лучше разбирается в загадках космических просторов.

Игра включает в себя этапы "Космическая разминка", "Кинораунд", "Галактический этап" и "Вселенский вкус". Первый посвящен вопросам из истории освоения космоса и подвигам космонавтов. Второй раунд состоит из заданий по космическим мульт/фильмам. Третий раунд содержит вопросы о необычных фактах про планеты нашей солнечной системы. Заключительный этап посвящен космическому питанию, которое каждый участник может получить за дополнительную плату.

Мероприятие ГАУК "Кузбасскино" направлено на повышение интереса подрастающего поколения к достижениям отечественной космонавтики и реализует государственный приоритет в сфере культуры «Нравственные ориентиры». Покупка билетов доступна по "Пушкинской карте".

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

kuzbassnews.ru
27/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus