Кузбасс отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня торжественные марши с участием военной техники традиционно состоялись в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Во всех муниципалитетах Кузбасса прошли колонны «Бессмертного полка». Активное участие в шествиях приняли ветераны специальной военной операции, в том числе участники программы «СВОи Герои. КуZбасс». С Днем Победы кузбассовцев поздравил губернатор Илья Середюк.

Торжественный марш на площади Советов в Кемерове открыл легендарный танк Т-34 с копией Знамени Победы. Боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. После прошествовали рота барабанщиков Президентского кадетского училища и знаменная группа со Знаменем 376-й Кузбасско-Псковской дивизии, сформированной в первые дни войны и прошедшая путь до Берлина.

Участие в торжественном шествии также приняли парадные расчеты Кемеровского президентского кадетского училища, ФСИН, МВД, УФССП, МЧС, воспитанников губернаторских училищ, в том числе кадетской школы-интерната МЧС, кадетской школы-интерната полиции, женской гимназии-интерната, а также Военного учебного центра при КузГТУ, движения «ЮНАРМИЯ» и курсантов регионального филиала Центра «ВОИН». Завершил прохождение торжественного марша сводный оркестр в составе Губернаторского духового оркестра, оркестра кемеровского Президентского кадетского училища, оркестра Главного управления МЧС России по Кузбассу.

После шествия парадных расчетов на площади появилась военная техника. За танками Т-70 и Т-60, прошедшими бои под Москвой и Ленинградом, следовали легендарные «Катюши», «сорокапятки», «полуторки», зенитные установки, ретроавтомобили и военные мотоциклы.

В Новокузнецке в торжественном марше приняли участие 20 парадных расчетов и сводный духовой оркестр. В составе колонны прошли сотрудники Кузбасского института ФСИН, управления МВД, 11-го пожарно-спасательного отряда МЧС, юнармейцы и представители военно-патриотических клубов. В составе механизированной колонны военной и ретро-техники были мотоциклы «Урал» и «Днепр», автомобили ГАЗ-67, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-5, ГАЗ-63, ГАЗ-51, ЗИЛ-164, ЗИС-157, две легендарные «Катюши» (БМ-13), бронетранспортер и амфибия БАЗ-59223. После окончания марша техника переместилась на площадь общественных мероприятий Центрального района, где была открыта выставка.

В Юрге по проспекту Победы прошел торжественный марш парадных расчетов военнослужащих Юргинского гарнизона во главе со знаменной группой в составе военнослужащих 74-й отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады. Также по главной улице прошли четыре парадных расчета юнармейцев, кадетов и военный оркестр Юргинского гарнизона.

Свыше 335 тысяч кузбассовцев вышли в День Победы в колоннах «Бессмертного полка». Шествия прошли как в крупных городах, так и самых отдаленных территориях Кузбасса.

Во всех муниципалитетах в честь Дня Победы состоялись возложения цветов. В Кемерове губернатор Кузбасса Илья Середюк, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла возложили цветы к памятнику кузбассовцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

