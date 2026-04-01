Кузбасс присоединился к федеральной акции по защите памятников

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» стартовала накануне Международного дня охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Главная цель — развитие добровольчества в сфере сохранения культурного наследия, продвижение традиционных исторических ценностей.

Мероприятия акции продлятся до 30 апреля. Добровольцы из молодежных советов в сфере культуры и волонтерства будут участвовать в практических работах по благоустройству территорий объектов культурного наследия, а также в просветительских мероприятиях. Кроме того, любой желающий может подготовить статьи и очерки об объектах культурного наследия, ремеслах и культурных традициях региона.

Присоединиться к акции могут все желающие, подав заявку на сайте ДОБРО.РФ. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

19/04/2026
