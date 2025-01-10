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Кузбасские росгвардейцы вернули домой подростка, ушедшего на ночную прогулку

В Юрге росгвардейцы старший сержант Павел Поляков и сержант Валентин Мазурин в кратчайшее время разыскали подростка, который ушел из дома без ведома близких.

Ночью в ходе поисковых мероприятий на улице Строителей сотрудники вневедомственной охраны обнаружили несовершеннолетнего гражданина. При проверке личности росгвардейцы убедились, что подросток - это пропавший несколько часов назад юргинец.

Предварительно установлено, что ребенок в вечернее время ушел из частного дома, не предупредив своих опекунов, и отправился на прогулку. Обеспокоенные отсутствием ребенка близкие мальчика обратились за помощью в правоохранительные органы.

Обеспечив юному горожанину безопасность, стражи правопорядка передали его сотрудникам ПДН для возвращения домой.

Фото: Росгвардия 

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kuzbassnews.ru
10/01/2025
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