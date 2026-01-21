Кузбасские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по аэротрубным дисциплинам

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся II официальный чемпионат мира по аэротрубным дисциплинам EEIPC 2026. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 30 стран. Кузбассовцы в составе сборной страны соревновались в дисциплинах групповой акробатики среди команд четверок, восьмерок и 16-way, завоевали три комплекта золотых медалей.

Уникальная аэротруба в МСК «Кузбасс-Арена» позволяет проводить крупнейшие соревнования страны по аэротрубным дисциплинам. Также в ней ведущие спортсмены страны отрабатывают сложнейшие групповые, парашютные, акробатические элементы. В отделении парашютного спорта на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса №2 тренеры-преподаватели готовят юных спортсменов.

Соревнования проходили под эгидой Евроазиатской ассоциации парашютного спорта (EASA) и Эмиратской авиационной федерации на самой большой в мире аэродинамической арене — комплексе CLYMB Yas Island. Кузбасские парашютисты, в числе которых сильнейшие спортсмены региона, соревновались с лидерами мировой групповой акробатики из США, ОАЭ и других стран.

Отметим, что в 2025 году на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC 2025 кузбассовцы заняли практически весь пьедестал, подтвердив свое право выйти на международную арену.

Евро-Азиатская ассоциация парашютного спорта (EASA) — это международная организация, созданная в 2023 году для укрепления и развития международных отношений в парашютном спорте.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса