Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасские спортсмены завоевали три золота на чемпионате мира по аэротрубным дисциплинам

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся II официальный чемпионат мира по аэротрубным дисциплинам EEIPC 2026. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 30 стран. Кузбассовцы в составе сборной страны соревновались в дисциплинах групповой акробатики среди команд четверок, восьмерок и 16-way, завоевали три комплекта золотых медалей.

Уникальная аэротруба в МСК «Кузбасс-Арена» позволяет проводить крупнейшие соревнования страны по аэротрубным дисциплинам. Также в ней ведущие спортсмены страны отрабатывают сложнейшие групповые, парашютные, акробатические элементы. В отделении парашютного спорта на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса №2 тренеры-преподаватели готовят юных спортсменов.

Соревнования проходили под эгидой Евроазиатской ассоциации парашютного спорта (EASA) и Эмиратской авиационной федерации на самой большой в мире аэродинамической арене — комплексе CLYMB Yas Island. Кузбасские парашютисты, в числе которых сильнейшие спортсмены региона, соревновались с лидерами мировой групповой акробатики из США, ОАЭ и других стран.

Отметим, что в 2025 году на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC 2025 кузбассовцы заняли практически весь пьедестал, подтвердив свое право выйти на международную арену.

Евро-Азиатская ассоциация парашютного спорта (EASA) — это международная организация, созданная в 2023 году для укрепления и развития международных отношений в парашютном спорте.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Спорт
Топ
kuzbassnews.ru
21/01/2026
Спорт
Топ

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus