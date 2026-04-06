Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании

Сумма ущерба, выплаченная ранее страховой компанией водителю пострадавшего в ДТП автомобиля по вине велосипедиста, составила около 120 тысяч рублей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мариинске в августе 2025 года. Водитель автомобиля CHANGAN CS35PLUS остановилась у дороги после выезда с прилегающей территории, чтобы продолжить движение. В этот момент она почувствовала удар. Выйдя из машины, она обнаружила велосипедиста, который врезался в её автомобиль. Водителем велосипеда STERN оказался 34-летний местный житель. Как пояснил сам велосипедист, он двигался по тротуару и из-за растущих кустов не заметил автомобиль, выезжавший с территории. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили его вину.

В результате столкновения у автомобиля CHANGAN CS35PLUS были повреждены ветровое стекло, капот, облицовка и накладка переднего бампера справа. Поскольку автомобиль был застрахован, страховая компания полностью оплатила ремонт на сумму около 120 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством, после выплаты возмещения к страховщику перешло право требования ущерба с виновного лица. Поэтому страховая компания обратилась в суд, который признал иск обоснованным.

Помимо взыскания основной суммы в размере около 120 тысяч рублей и расходов по оплате государственной пошлины, до полного погашения долга виновному в ДТП велосипедисту будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

