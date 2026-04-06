Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании

Сумма ущерба, выплаченная ранее страховой компанией водителю пострадавшего в ДТП автомобиля по вине велосипедиста, составила около 120 тысяч рублей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мариинске в августе 2025 года. Водитель автомобиля CHANGAN CS35PLUS остановилась у дороги после выезда с прилегающей территории, чтобы продолжить движение. В этот момент она почувствовала удар. Выйдя из машины, она обнаружила велосипедиста, который врезался в её автомобиль. Водителем велосипеда STERN оказался 34-летний местный житель. Как пояснил сам велосипедист, он двигался по тротуару и из-за растущих кустов не заметил автомобиль, выезжавший с территории. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили его вину.

В результате столкновения у автомобиля CHANGAN CS35PLUS были повреждены ветровое стекло, капот, облицовка и накладка переднего бампера справа. Поскольку автомобиль был застрахован, страховая компания полностью оплатила ремонт на сумму около 120 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством, после выплаты возмещения к страховщику перешло право требования ущерба с виновного лица. Поэтому страховая компания обратилась в суд, который признал иск обоснованным.

Помимо взыскания основной суммы в размере около 120 тысяч рублей и расходов по оплате государственной пошлины, до полного погашения долга виновному в ДТП велосипедисту будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
06/04/2026
Происшествия
Топ
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus