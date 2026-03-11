Кузбассовцу назначен крупный штраф за незаконный оборот более 11 тысяч литров спиртосодержащей продукции

Житель Кузбасса незаконно приобрёл более 11 тысяч литров спиртосодержащей жидкости крепостью свыше 95% в соседней Новосибирской области с целью дальнейшей розничной перепродажи. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый пояснял, что на преступление его подтолкнули трудная экономическая ситуация в стране, невысокая рентабельность его заработка, а также необходимость приобретения арендованного гаража.

Как следует из материалов уголовного дела, 29-летний мариинец, в основном занимающийся ремонтом автомобилей частных лиц в арендованном гараже, ранее работал некоторое время на одном из складов компании «Озон». Там он познакомился с мужчиной, который занимался реализацией спиртосодержащей продукции, и сохранил его контакт в одном из популярных мессенджеров. Позже в ходе предварительного расследования мариинец пояснит, что из-за трудной экономической ситуации в стране и невысокой рентабельности заработка задумался о возможности увеличения дохода для содержания семьи и дальнейшего приобретения арендованного гаража. Связавшись через интернет с продавцом спиртосодержащей продукции, он договорился о приобретении особо крупной партии. Для доставки товара из Новосибирской области попросил своего знакомого, которому сообщил, что нужно перевезти строительные материалы.

Товар был доставлен в 1000-литровых «еврокубах», из которых «предприниматель» самодельным насосом перелил спиртосодержащую жидкость в две 200-литровые бочки, 162 десятилитровые канистры и пятилитровые полимерные бутылки в количестве более 1200 шт.

Преступная деятельность жителя Мариинска была пресечена в начале сентября 2025 года сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России «Мариинский», которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гараже мариинца незаконную продукцию. Общий объём изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей жидкости составил более 11 тысяч литров на общую сумму около 10,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении незаконного оборота спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не оспаривал обстоятельств совершённого преступления и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и ряд смягчающих обстоятельств. При этом совокупность смягчающих обстоятельств суд признал исключительной, что позволило назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации.

За совершённое преступление мариинцу в итоге назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей с рассрочкой выплаты на 12 месяцев.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу в связи с поступлением апелляционного представления, в котором прокурор, не оспаривая вид и размер наказания, просит изменить приговор в части описательно-мотивировочной его части, а также в части ареста банковских счетов осуждённого и судьбы некоторых вещественных доказательств.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Маринский городской суд