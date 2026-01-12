Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбассовцы положительно оценили работу лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии в 2025 году

Жители Кузбасса высоко оценили деятельность лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии в сфере предоставления государственных услуг в 2025 году.

За отчётный период подразделениями Росгвардии оказано 28 352 государственные услуги в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. При этом 28 221 услуга была предоставлена в электронном виде, что составило 99,5% от общего числа обращений. Такая динамика свидетельствует о высокой востребованности электронных сервисов и удобстве цифровых механизмов получения государственных услуг.

Качество работы подразделений ЛРР получило максимальную оценку со стороны граждан. Рейтинг предоставления государственных услуг на портале «Ваш контроль» составил 5 баллов. Всего пользователями было оставлено 4 465 оценок, при этом уровень удовлетворённости составил 100%.

Достигнутые показатели подтверждают эффективность принимаемых мер по повышению доступности, прозрачности и качества государственных услуг, а также ориентированность Росгвардии на потребности граждан.

В 2026 году планируется сохранить и поддержать сложившуюся положительную тенденцию в деятельности лицензионно-разрешительных подразделений, обеспечив высокий уровень сервиса и дальнейшее развитие электронных форм взаимодействия с населением.

 

Фото: Росгвардия

