Кузбассовец забрал в счёт долга у знакомого 640 литров спирта, задолжав в связи с этим государству 50 тысяч рублей

Полученную от знакомого в виде расчёта за долг спиртосодержащую продукцию 53-летний кузбассовец разбавил водой и хранил в своём гараже для использования в личных целях, а также для возможного получения материальной выгоды. В итоге за незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что у 53-летнего жителя Мариинска его приятель занял 80 тысяч рублей, но вернуть долг не смог. Поэтому предложил рассчитаться спиртом в объёме 640 литров. Мариинец согласился, и без каких-либо документов, подтверждающих легальность оборота спиртосодержащей продукции, стал хранить канистры с приобретённой продукцией в своём гараже. Через некоторое время часть спирта он разбавил водой, разлив в пятилитровые бутылки, и планировал заниматься её продажей. Но в итоге (с его слов) не стал этого делать, так как опасался ответственности.

Однако о незаконно находящейся в гараже мариинца спиртосодержащей продукции через некоторое время стало известно сотрудникам полиции, которые и изъяли её из гаража. Всего было изъято около 130 литров спиртосодержащей жидкости крепостью 39%, а также более 550 литров крепостью около 95%. Среднерыночная стоимость изъятой продукции составила более 480 тысяч рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, совершённом в крупном размере, признал полностью и настаивал на рассмотрении его уголовного дела без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и защитник подсудимого также не возражали против такого порядка постановления приговора.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе оказание благотворительной помощи детским дошкольным учреждениям на сумму более 100 тысяч рублей, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Изъятую спиртосодержащую продукцию постановлено уничтожить в установленном законом порядке.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд