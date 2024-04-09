Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует Вас о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

— «Ихглюковит РВФ» (серия Р1402-03-0523, срок годности 05.2024) производства ЗАО «РОСВЕТФАРМ» (Новосибирская область) по показателю: «Массовая доля (Массовая доля этилового спирта)»;

— «Куболак» (серия 2301156, срок годности 05.2026) производства «CZ Vaccines S.A.U.» (Испания) по показателю: «Токсичность (остаточная токсичность)»;

— «Алюмиспрей» (серия 1, срок годности 01.2028) производства ООО Фирма «БиоХимФарм» (Владимирская область) по показателю: «Количественное содержание (Содержание алюминиевой пудры)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Дополнительно сообщаем, что на основании пункта 37 Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 и в связи с предоставлением производителем положительных экспертных заключений на лекарственные препараты «Альбендазол 10%» (серия 11023, срок годности 10.2025, серия 31023, срок годности 10.2025, серия 21023, срок годности 10.2025) и «Габивит®-Se» (серия 51023, срок годности 10.2024, серия 61023, срок годности 10.2024, серия 71023, срок годности 10.2024) производства ООО НПК «Асконт+» (Московская область) Россельхознадзором принято решение о выпуске лекарственных препаратов «Альбендазол 10%» и «Габивит®-Se» указанных серий в гражданский оборот.