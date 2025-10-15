Масштабный образовательный проект «РУСАЛ ФестивAL #НАУКА 2025» пройдет в Новокузнецке

Впервые в рамках фестиваля организаторы предлагают научное мероприятие для взрослых горожан. 24 октября для всех увлеченных наукой пройдет открытая лекция доктора физико-математических наук, астрофизика, профессора Российской Академии наук Сергея Попова «Как исследуют невидимое: темная энергия, темное вещество и черные дыры». Событие состоится в «Точке кипения» (ул. Орджоникидзе, 15, цокольный этаж). Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке https://inhub2025.timepad.ru/event/3621565/ Начало лекции в 18:00.

А 25 октября откроется сам фестиваль. Детей и подростков, увлеченных наукой, по традиции, сложившейся уже 9 лет, ждут в здании Большого зала Администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны СБЕРа).

Школьники и их родители смогут посетить кинотеатр виртуальной реальности и поучаствовать в мастер-классах по рисованию в VR. Они научатся создавать впечатляющие портреты и пейзажи, используя современные технологии. Также гости интерактивной выставки станут участниками открытых лабораторий, где научаться управлять манипуляторами и симуляторами рабочих профессий.

Подростки получат возможность закрепить навыки практического общения с искусственным интеллектом, освоить новые инструменты в работе с ИИ и даже бросить ему вызов. Для самых маленьких участников команда проекта совместно с педагогами школы Монтессори разработали специальную образовательную площадку. Организаторы уверены, что малыши не будут скучать.

И, конечно, всех ждут зрелищные шоу фестиваля с самыми яркими экспериментами дня. Ведущие шоу вместе со зрительным залом будут развенчивать популярные научные мифы.

А чтобы сохранить на память все эмоции умного события, в фойе установят фотобудку с нейросетью, которая моментально обработает и напечатает снимки. Еще больше фотографий и видеороликов будет размещено в группе фестиваля в ВК РУСАЛ ФестивAL.

Возрастной рейтинг: 0+

Фестиваль состоится 25 октября в Большом зале Администрации г. Новокузнецка (ул. Кирова, 71, вход со стороны СБЕРа) с 9:30 до 18 часов. Посетить его могут все желающие.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа