Молодой «дроппер» из Кузбасса выплатит около 900 тысяч рублей пенсионерке из Красноярска, обманутой мошенниками

Как следует из материалов гражданского дела, в феврале 2024 года 75-летней жительнице Красноярска позвонил неизвестный. В ходе телефонных переговоров злоумышленник убедил пенсионерку посредством шестикратного внесения наличных денежных средств через банкомат перевести на банковский счёт 845 тысяч рублей.

Через некоторое время она поняла, что стала жертвой преступной схемы, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Красноярские следователи выяснили, что банковский счёт, на который были зачислены деньги, принадлежит молодому жителю кузбасского Мариинска.

В итоге прокурор Центрального района г.Красноярска обратился с исковым заявлением в Мариинский городской суд Кемеровской области о взыскании с «дроппера» неосновательного обогащения.

21-летний ответчик и его представитель в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований. Суду поясняли, что ответчик не мог воспользоваться деньгами, зачисленными на его счёт, так как в момент проведения банковских операций находился на обучении в одном из техникумов Кузбасса, а похищенные у красноярской пенсионерки денежные средства были обналичены в банкомате г.Новосибирска. При этом ответчик пояснил суду, что во время обучения в техникуме он узнал от приятелей об акции одного из банков: заказываешь банковскую карту, приглашаешь друзей и получаешь за это бонус около 500 рублей. Решил участвовать в «акции», бонусными деньгами воспользовался, где карта – не знает.

Исходя из правил выпуска и обслуживания банковских карт, карта является собственностью банка и выдаётся владельцу во временное пользование. Передача карты третьим лицам и предоставление сведений о ПИН-кодах категорически запрещены условиями договора. Персональную ответственность по операциям с картой несёт её владелец. Таким образом, при передаче банковской карты другим лицам все негативные последствия по совершённым финансовым операциям возложены на лицо, на чьё имя выдана банковская карта.

В итоге суд решил взыскать с молодого человека в пользу обманутой 75-летней пенсионерки около 900 тысяч рублей, в сумму которых вошли как неосновательное обогащение, так и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Одновременно с этим «обогатившийся» кузбассовец обязан уплатить в доход бюджета Мариинского муниципального округа Кузбасса государственную пошлину в размере около 23 тысяч рублей.

В соответствии со статьёй 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, а в случае подачи апелляционной жалобы – после рассмотрения судом этой жалобы.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

