На ТНТ покажут продолжение сериала «Полярный» с актером из Кузбасса Сергеем Черданцевым

2 декабря в 20.00 на ТНТ состоится премьера четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production, в котором Михаил Пореченков играет Витю Мясника. Занесенный снегом городок Полярный уже давно стал ему родным – Витя помог местным жителям справиться с беспределом бандитов и коммунальщиков, разобрался с кознями чиновников и столичных бизнесменов.

Персонаж кузбассовца Вовчик Тромифов. Несмотря на то, что у него есть семья, практически все свое время он проводит на работе в полицейском участке. Во время дежурств с ним и его ближайшим другом, коллегой Пилипчуком происходят смешные и курьезные истории.

«В четвёртом сезоне после некоторых событий (не буду спойлерить), дружба Трофимова и Пилипчука пройдёт большую проверку, смогут ли они остаться друзьями или будут только коллегами, вы узнаете, когда посмотрите 4 сезон. Много погонь и экшн сцен, что прибавило перчинки проекту. Также Трофимов в этом сезоне поменяется внешне и внутренне и на то будут причины», - поделился Сергей.

Актер уверен, что сериал «Полярный» рассчитан на тех, кто просто хочет отдохнуть и набраться позитивных эмоций.

«Он заряжает абсолютно всех позитивом и отличным настроением. «Полярный» полезно посмотреть абсолютно всем, но особенно тем, у кого плохое настроение, потому что после просмотра, настроение будет отличным. Успех проекта в том, что в нём настоящие, пронзительные и очень смешные истории между людьми. Семейные ценности, настоящая мужская дружба, искренность, взаимопомощь. В общем «Полярный» - это семья», - рассказал актер.

Семья для Сергея святое, в этом году он приезжал на свою в малую родину в Ленинск-Кузнецкий. Там у него много родных: «Мама, папа, брат, племянник, Лёля, двоюродные братья, друзья, знакомые. Отлично со всеми пообщались и, всех познакомил с дочкой Есенией».

Родной город вызывает у актера только самые теплые и приятные воспоминания и ассоциируется с хрустящим снегом под ногами и большими хлопьями снега.

«Вспоминаю большую горку у бабушки на четвертом участке в Ленинск-Кузнецком. Там была огромная гора с пятиэтажный дом, где мы всей детворой катались на санках, ватрушках, и вообще на всём, что едет. На новый год её заливали водой, и горка покрывалась гладким слоем льда, и тогда мы уже катались без всего, просто на попе, это было весело. Ещё там есть традиция под Новый год после двенадцати, обязательно прокатиться на этой горке», - поделился воспоминаниями Сергей.

Сюжет четвёртого сезона будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать рабочие места и наладить культурный обмен. Раиса Борисовна, новый мэр Полярного, жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя узнаёт, что с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности. Сможет ли Витя раскрыть преступную группировку? Осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти Полярный? И как эта масштабная миссия скажется на отношениях с его любимой Полиной?

Фото: из архива Сергея Черданцева