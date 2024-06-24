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Начальник управления Росгвардии Кузбасса стал участником памятных мероприятий в День памяти и скорби

В Кемеровской области День памяти и скорби начался с памятных мероприятий, посвященных годовщине с момента начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с врио губернатора региона Ильей Середюком, представителями правительства, духовенства, общественности и ветеранами возложил цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ. Почтили память и другие сотрудники территориального управления, Центра лицензионно-разрешительной работы и специального отряда быстрого реагирования.

Кроме того, в Киселевске сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками торжественного открытия отреставрированного места захоронения Героев Советского Союза Петра Колпакова и Ивана Гореликова. После выступления главы Киселевского городского округа и представителей администрации росгвардейцы произвели памятный салют в три залпа. Совместно с почетными гостями и волонтерами стражи правопорядка возложили цветы к захоронению участников Великой Отечественной войны. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
24/06/2024
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