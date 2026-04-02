Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Наркозависимый водитель в Кузбассе решением суда лишён права управления транспортными средствами

В конце июля 2025 года в Мариинске, недалеко от здания городского морга, сотрудниками полиции был задержан местный житель. При нём обнаружили пакет с наркотическим средством «маковая солома» весом более 120 граммов, что является значительным размером. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств. За совершённое преступление ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ещё в ходе досудебного производства по уголовному делу мариинцу была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты выявили у задержанного синдром зависимости от опиоидов второй (средней) стадии.

Позже выяснилось, что осуждённый имеет водительское удостоверение категорий «B», «B1», «C» и «C1», которое он получил задолго до привлечения к уголовной ответственности. А выявленный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами, поскольку угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прекращение действия права на управление транспортом в такой ситуации возможно только по решению суда.

В результате рассмотрения дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что действительно состояние здоровья кузбассовца препятствует управлению им транспортными средствами: оно создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самого водителя, но и иных участников дорожного движения.

В итоге суд прекратил действие права наркозависимого кузбассовца на управление транспортными средствами. Водительское удостоверение он обязан сдать в местный отдел ГИБДД.

Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Госавтоинспекцию для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
02/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus