Наркозависимый водитель в Кузбассе решением суда лишён права управления транспортными средствами

Ранее в ходе досудебного производства по уголовному делу в отношении 43-летнего наркозависимого мариинца, имеющего право на управление транспортными средствами, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у водителя синдром зависимости от опиоидов второй (средней) стадии.

В конце июля 2025 года в Мариинске, недалеко от здания городского морга, сотрудниками полиции был задержан местный житель. При нём обнаружили пакет с наркотическим средством «маковая солома» весом более 120 граммов, что является значительным размером. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств. За совершённое преступление ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ещё в ходе досудебного производства по уголовному делу мариинцу была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты выявили у задержанного синдром зависимости от опиоидов второй (средней) стадии.

Позже выяснилось, что осуждённый имеет водительское удостоверение категорий «B», «B1», «C» и «C1», которое он получил задолго до привлечения к уголовной ответственности. А выявленный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами, поскольку угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прекращение действия права на управление транспортом в такой ситуации возможно только по решению суда.

В результате рассмотрения дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что действительно состояние здоровья кузбассовца препятствует управлению им транспортными средствами: оно создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самого водителя, но и иных участников дорожного движения.

В итоге суд прекратил действие права наркозависимого кузбассовца на управление транспортными средствами. Водительское удостоверение он обязан сдать в местный отдел ГИБДД.

Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Госавтоинспекцию для внесения соответствующей информации в федеральную информационную систему.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд