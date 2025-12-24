Нарушение правил безопасности стало причиной травмирования 16-летней девушки на станции Мариинск

Сегодня утром в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск поступило сообщение о том, что в районе станции Мариинск травмирован пешеход. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что две девушки переходили железную дорогу по пешеходному настилу. Пропуская грузовой состав, они остановились в междупутье, и 16-летняя местная жительница была травмирована проходящим по соседнему пути электропоездом. Несовершеннолетняя доставлена в больницу скорой медицинской помощи с открытой черепно-мозговой травмой. Транспортная полиция напоминает: запрещается стоять в междупутье при прохождении поездов, а также ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России