Нарушение условий программы добровольного переселения соотечественников повлекло взыскание выплаченной помощи

30-летний гражданин Республики Казахстан в 2021 году воспользовался Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившись в Томскую область. Однако менее чем через три года он переехал в Кузбасс, зарегистрировавшись на территории Мариинского муниципального округа.

20 лет назад Президент Российской Федерации дал старт Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2020 году 30-летний гражданин Республики Казахстан решил воспользоваться этой программой, и обратился в Генеральное консульство России с просьбой об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. И уже в январе 2021 года мужчина получил свидетельство участника Госпрограммы сроком на пять лет, переселившись в город Томск.

В ходе содействия добровольному переселению бывшему соотечественнику государство выплатило пособие на обустройство и компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания.

Одним из условий Госпрограммы является обязанность не менее чем трёхлетнего проживания её участника на территории выбранного им субъекта Российской Федерации. Нарушение этого условия влечёт за собой взыскание понесённых государством затрат.

Органам внутренних дел вскоре стало известно, что участник Госпрограммы выехал из Томска, зарегистрировавшись в Кузбассе на территории Мариинского муниципального округа. В связи с этим Управление МВД России по Томской области обратилось в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием взыскания с бывшего соотечественника выплаченных ему денежных средств.

Ответчик судебные повестки в связи с рассмотрением его дела проигнорировал.

Рассмотрев исковые требования, суд установил их обоснованность, и решил взыскать с бывшего соотечественника все компенсационные выплаты, понесённые государством, в размере около 80 тысяч рублей.

Сведений о дальнейшей судьбе участника Госпрограммы материалы рассмотренного судом дела не содержат.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд