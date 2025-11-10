Нарушение законодательства не позволило авиапассажиру, прибывшему в Новокузнецк из Вьетнама, провезти продукцию высокого фитосанитарного риска в багаже

На текущей неделе ноября во время дежурства в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации ВПП Новокузнецк «Спиченково» инспектор Россельхознадзора изъял 5 саженцев кофе с корнями.

Перевозку продукции высокого фитосанитарного риска без обязательного сопроводительного документа выявили сотрудники таможенного поста ВПП Новокузнецк «Спиченково» в багаже пассажира международного авиарейса Камрань (Вьетнам) – Новокузнецк. Девушка не знала о необходимости оформления фитосанитарного сертификата на посадочный материал.

В свою очередь, инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора составил протокол об административном правонарушении. В настоящее время продукция, ввезенная без соответствующих документов, уничтожена.

В этой связи ведомство напоминает, что посадочный материал относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, потенциально может быть источником вредителей и возбудителей болезней и поэтому подпадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию.

Так, согласно ч. 7 ст. 22 Федерального закона «О карантине растений» на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже категорически запрещен ввоз без фитосанитарного сертификата, оформленного в той стране, где она была приобретена.

По всем вопросам, связанным с ввозом из-за рубежа подкарантинной продукции, можно заранее проконсультироваться в территориальном управлении Россельхознадзора в г. Новосибирск по адресу: 630087, ул. Немировича-Данченко, д. 167, в г. Томск по адресу: 634021, пр. Фрунзе, д. 109а и в г. Кемерово по адресу: 65051, ул. Муромцева, 2Б.

Адрес почты для направления электронных сообщений: rshn18@fsvps.gov.ru.

Контактные телефоны специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора:

в г. Новосибирск – 8 (383) 346-56-28;

в г. Томск – 8 (3822) 44-42-19;

в г. Кемерово — 8 (3842) 36-15-80.