Найден очаг распространения африканской чумы свиней в Кузбассе

При проведении эпизоотологического расследования в Гурьевском муниципальном округе по факту выявления очагов африканской чумы свиней (АЧС) установлено, что больные свиньи закуплены у жителя с. Поморцево Беловского муниципального округа.

Силами администрации Беловского муниципального округа совместно со специалистами Беловской станции по борьбе с болезнями животных был проведен подворный обход для выяснения количества дворов, в которых содержится свинопоголовье, отбор проб сыворотки крови и направление их в ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторных исследований был установлен один эпизоотический очаг по АЧС и введен карантин.

По информации ветеринарных врачей, африканская чума свиней для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года.

В Кузбассе усилены санитарные меры контроля за содержанием домашнего скота. В радиусе 5 км от очага заболевания у населения будет изъято все поголовье свиней для уничтожения. В рамках федерального законодательства владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 км от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней.

В населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, введены карантинные меры, выставлены санитарные посты, специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которыми кормили погибших животных.

Жителям сельских территорий Кузбасса, занимающимся разведением свиней, рекомендовано содержать животных в закрытых или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула и контакта с другими животными; подвергнуть свинопоголовье профилактическим вакцинациям, исследованиям и проводить противоклещевые обработки; регулярно проводить очистку помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь и отдельный инвентарь для ухода за свиньями; исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки; не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней без разрешения государственной ветеринарной службы; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог; уничтожение биоотходов производить только в местах, определенных местной администрацией.

Признаки заболевания свиней — резкое увеличение температуры тела до 42 градусов, появление одышки, усиленная жажда, пропадание аппетита, возникновение приступов рвоты, признаки паралича задних конечностей, появление красно-фиолетовых пятен на животе и внутренней поверхности ног, на шее, пятачке и хвосте, у основания ушей. В случае возникновения таких симптомов или внезапной гибели животных нужно немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу.

Подробную информацию можно уточнить по телефону круглосуточной горячей линии Управления ветеринарии Кузбасса 8-960-908-03-40.

Фото: Управление ветеринарии Кузбасса