Неоднократное уклонение от уплаты алиментов привело 46-летнюю жительницу Кузбасса в исправительный центр

Женщина накопила задолженность по алиментам в отношении своей дочери в размере более полутора миллионов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 лет назад жительница Мариинска и её муж были лишены родительских прав в отношении восьмилетней дочери – они самоустранились от воспитания и содержания ребёнка. Мать девочки злоупотребляла спиртным, в связи с чем в доме были антисанитарные условия и отсутствовали продукты питания. Отец девочки проживал к тому времени с другой семьёй и судьбой дочери не интересовался. Ребёнка из условий, опасных для жизни и здоровья, государственные органы направили в социальное учреждение, а с безответственных родителей были взысканы алименты на содержание дочери.

Однако мать девочки свой асоциальный образ жизни не изменила, алименты на содержание дочери не перечисляла. В связи с этим неоднократно привлекалась к административной ответственности, а три раза – к уголовной за неуплату алиментов с назначением наказания в виде исправительных работ, которые впоследствии, из-за уклонения от их отбывания, заменялись на лишение свободы с направлением в колонию-поселение.

Но и это не изменило образ жизни нерадивой матери. Осенью 2025 года женщина в очередной раз была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов в виде 60 часов обязательных работ. Но после отбытия и этого наказания она не стремилась к погашению образовавшей задолженности перед дочерью, которая к началу 2026 года составила более полутора миллионов рублей.

По этой причине в отношении жительницы Мариинска органами дознания было возбуждено очередное уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

К тому моменту дочь подсудимой уже достигла совершеннолетия и в суде поясняла, что в течение последних десяти лет от отца, лишённого родительских прав, средства на её содержание поступали регулярно. А от её матери деньги если изредка и поступали, то в очень незначительном размере.

Сама подсудимая вину в совершении преступления признала. Пояснила, что знает о значительном размере задолженности перед дочерью, но не имеет возможности погасить долг даже частично.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 46-летней подсудимой наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

После вступления приговора в законную силу осуждённая обязана незамедлительно явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для получения предписания о направлении в исправительный центр.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

