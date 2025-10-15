Неравнодушные горожане помогли росгвардейцам задержать напавшего на женщину злоумышленника

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который может быть причастен к причинению вреда здоровью сожительнице в больнице.

В дневное время стражи правопорядка оперативно отреагировали на поступивший с медицинского учреждения сигнал тревоги. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 42-летнюю потерпевшую и ее предполагаемого обидчика, которого удерживали другие посетители. Для проверки информации экипаж войск правопорядка задержал 41-летнего кемеровчанина с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, росгвардейцы доставили потерпевшую в травматологическое отделение.

По предварительной информации, по пути в больницу между возлюбленными возник словесный конфликт. Уже в самом медицинском учреждении мужчина продолжил ссору и нанес удар по лицу сожительницы, причинив травму носа. Неравнодушные граждане остановили агрессивные действия злоумышленника, после чего персонал больницы вызвал наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия