Новогоднее волшебство от транспортной полиции Белово

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» в Белове сотрудники транспортной полиции превратились в сказочных героев и навестили учеников объединения «Робик» Дворца творчества детей и молодежи имени Добробабиной А. П. города Белово, чтобы подарить им праздник.

Визит Деда Мороза и Снегурочки стал для ребят приятным сюрпризом, каждый получил сладкие подарки. Стражи порядка не только развлекали, но и заботились о детях, проведя с ними беседы и напомнив о мерах безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе при нахождении на объектах транспортного комплекса. Праздничные гости также заглянули к детям сотрудников транспортной полиции. Ребят поздравили с Новым годом, вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и отличных оценок.

«Подобные акции несут в себе не только радость для детей, но и служат важным напоминанием для всего общества о ценности доброты и внимания, способствуя созданию атмосферы новогоднего волшебства», — поделилась член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Алена Брежнева.

Фото: пресс-служба ЛО МВД на транспорте по городу Белово