Новокузнечанка обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере

В Новокузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении 11-ти покушений на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Прокуратура Кузнецкого района г. Новокузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), десяти преступлений, ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)

По версии следствия, в июне 2025 обвиняемая через популярный мессенджер вступила в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств на территории г. Новокузнецка, с неустановленным лицом. От соучастника она получила информацию местонахождении оптовых партий наркотиков, после чего изъяла их из тайника, часть расфасовала на разовые дозы потребления и разместила закладки в различных района г. Новокузнецка.

Однако довести свой преступный умысел до конца ей не удалось, поскольку она была задержана сотрудниками полиции. При досмотре у женщины обнаружено 23 свертка с наркотическим средством общим весом 18,616 грамм. Кроме того, из тайников расположенных на территории г. Новокузнецка изъято карфентанила еще 8,464 грамм.

Вину в совершении преступлений женщина признала, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области