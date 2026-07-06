Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнецкий спецназ готовит участников окружного этапа «Зарницы 2.0»

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу проводят практические занятия со студентами Новокузнецкого торгово-экономического техникума, которым предстоит представить регион на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Мероприятие организовано в рамках патриотической работы, посвященной 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники спецподразделения помогают участникам совершенствовать навыки, необходимые для успешного выступления в индивидуальном состязании операторов беспилотных авиационных систем.

Под руководством бойцов ОМОН «Рубеж» студенты отрабатывают практические элементы применения беспилотных летательных аппаратов. В ходе занятий участники выполняют задачи по установке ретранслятора с использованием наземного беспилотного аппарата, обнаружению условного противника с помощью разведывательного БПЛА. Особое внимание сотрудники Росгвардии уделяют соблюдению мер безопасности, правильному взаимодействию в ходе выполнения поставленных задач и развитию навыков принятия решений в условиях ограниченного времени.

По словам старших наставников, проведение подобных занятий позволяет будущим участникам соревнований повысить уровень практической подготовки, а также познакомиться с современными технологиями, которые сегодня активно применяются при выполнении служебно-боевых задач.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/07/2026
Спорт
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus