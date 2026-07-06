В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу проводят практические занятия со студентами Новокузнецкого торгово-экономического техникума, которым предстоит представить регион на окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Мероприятие организовано в рамках патриотической работы, посвященной 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники спецподразделения помогают участникам совершенствовать навыки, необходимые для успешного выступления в индивидуальном состязании операторов беспилотных авиационных систем.

Под руководством бойцов ОМОН «Рубеж» студенты отрабатывают практические элементы применения беспилотных летательных аппаратов. В ходе занятий участники выполняют задачи по установке ретранслятора с использованием наземного беспилотного аппарата, обнаружению условного противника с помощью разведывательного БПЛА. Особое внимание сотрудники Росгвардии уделяют соблюдению мер безопасности, правильному взаимодействию в ходе выполнения поставленных задач и развитию навыков принятия решений в условиях ограниченного времени.

По словам старших наставников, проведение подобных занятий позволяет будущим участникам соревнований повысить уровень практической подготовки, а также познакомиться с современными технологиями, которые сегодня активно применяются при выполнении служебно-боевых задач.

Фото: Росгвардия