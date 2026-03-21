О диагностике предонкологических заболеваний полости рта

В Неделю ответственного отношения к здоровью полости рта врачи-стоматологи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали о важности диагностики предонкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта.

В течение двух лет специалисты применяют аутофлуоресцентную стоматоскопию. Ежемесячно проводят до 15 скринингов.

Быстрая и безболезненная процедура занимает около 3 минут.

Показанием к скринингу являются длительно незаживающие язвы, эрозии в полости рта, различные пятна и т.д.

Во время осмотра пациенту надевают специальные очки. Излучение аппарата направляют в полость рта.

Врач через специальные очки проводит визуальный осмотр всех отделов полости рта, обращая особое внимание на цветовую палитру свечения нормальной слизистой оболочки и участков аномального свечения.

Цвет нормы — зеленый. Значит, все нормально!

Обследование проводится бесплатно по мед. полису ОМС.

Записаться на примем к доктору в стоматологическое отделение поликлиники № 1 можно через Госуслуги, Врач42, по тел. колл-центра: (3843) 324-365.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).

kuzbassnews.ru
21/03/2026
