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Областной фестиваль адаптивных видов спорта «Сильные волей и духом» прошел в Белове

Организаторы фестиваля – молодежный совет при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе и региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов».
Участники с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали силу воли и стремление к спортивным достижениям. Среди женщин в беге на 60 метров на инвалидных колясках первое место заняла Анна Владимировна Монастырева – методист культурно-досугового центра из Чебулинского муниципального округа.

Фото: Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр

Спорт
Белово
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Спорт
Белово
Верх-Чебула
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