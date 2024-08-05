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Обогатители «Южного Кузбасса» встретились на турнире памяти Анатолия Опекунова

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провела традиционный городской турнир по мини-футболу памяти Анатолия Опекунова.

Турнир учрежден «Южным Кузбассом» в знак уважения к памяти Анатолия Алексеевича Опекунова, почетного гражданина Междуреченска, директора обогатительной фабрики «Томусинская» с 1970 по 1997 годы. Соревнования проходят ежегодно при поддержке Администрации Междуреченского городского округа.

На стадионе «Томусинец» встретились пять команд: управление «Южного Кузбасса», ГОФ «Томусинская», ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская» и сборная городской администрации. Участники играли по круговой системе. Победила команда обогатителей ЦОФ «Сибирь», в очередной раз подтвердив статус чемпиона. Вторую ступень пьедестала заняла команда управления «Южного Кузбасса», на третьей позиции – команда городской администрации.

Лучшим вратарем турнира признан Евгений Черкашин (Администрация Междуреченского городского округа), лучшими игроками стали Сергей Пащенко (ЦОФ «Сибирь») и Юрий Жданов (ПАО «Южный Кузбасс»).

«Турнир по мини-футболу памяти Анатолия Алексеевича стал традицией. Благодаря мероприятию мы сохраняем память о замечательном труженике и отличном руководителе, который навсегда останется для нас примером работы с коллективом», — говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
05/08/2024
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