Обвинительный приговор выслушал житель кузбасского села, который на тракторе проехал по ногам своего двоюродного брата

Водитель трактора перевозил родственника в тракторном прицепе и не заметил, как тот выпал при движении, ногами попав под колёса прицепа. Из-за боли в ногах пострадавший добраться до деревни не смог: ему пришлось провести в поле всю октябрьскую ночь.

В середине октября прошлого года житель села Колеул Мариинского муниципального округа решил поехать на принадлежащем ему, но не зарегистрированном в установленном порядке тракторе «Т-40 АМ» за сеном, которое осталось в полях после уборочной кампании. С собой он позвал своего двоюродного брата. В кабине данной модели трактора место для пассажира отсутствует, поэтому родственник был посажен в прицеп, не оборудованный местами для перевозки пассажиров. Перед возвращением домой родственник сказал водителю, чтобы в деревне он не останавливался около дома, решив спрыгнуть на ходу.

Однако на обратном пути «высадка» пассажира произошла гораздо раньше: на одной из кочек прицеп подбросило, и кузбассовец выпал из него, попав ногами под заднее колесо прицепа. Водитель не заметил этого, и после возвращения домой решил, что родственник спрыгнул с прицепа около дома, как они и договаривались.

А пострадавший остался лежать у дороги, так как от боли в ногах не мог даже ползти. Телефон он с собой также не взял. Когда стало темнеть, он смог доползти до ближайших кустов, спрятавшись под ветвями, так как из леса могли ночью выйти дикие звери. Там он и провёл ночь.

Водитель трактора вечером не смог дозвониться до родственника, но значения этому не придал, так как брат часто уходит из дома без телефона. Но когда и утром не смог связаться с ним по телефону, забеспокоился. В результате с зятем они поехали по вчерашнему маршруту, где по пути обнаружили пострадавшего родственника и отвезли его в больницу. Позже экспертизой будет установлено, что пострадавшему в результате наезда колеса трактора были причинены множественные переломы ног, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.

В результате на водителя трактора было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. При этом также выяснилось, что прав на управление трактором житель села Колеул не имел.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая отсутствие отягчающих и совокупность ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил кузбассовцу три года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком три года.

На тот же срок осуждённый лишён и права управления транспортными средствами.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд