Очередная партия кузбасской муки отгружена в Азербайджан под контролем Россельхознадзора

1 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенной для дальнейшей транспортировки в Азербайджан.

Перевозка 67,6 т муки до места назначения предусмотрена в железнодорожном вагоне.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».