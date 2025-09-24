Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Офицер Росгвардии Александр Бессмертных собрал любителей спорта Кузбасса на ежегодный массовый забег

В городе Березовский на территории лыжной базы спортивной школы состоялось ежегодное спортивное мероприятие «Бег друзей», которое в этот раз объединило более 400 участников. На старт вышли не только местные жители, но и гости из Кемерова, Анжеро-Судженска, Юрги, Новокузнецка.

Традиционный забег возглавил серебряный призёр XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и военнослужащий Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных. Вместе с участниками он вышел на дистанцию и своим примером продемонстрировал, что спорт объединяет и вдохновляет людей разных поколений.

Маршрут забега протянулся по специально подготовленной трассе протяжённостью 7 километров. Многие из участников отмечали не только спортивный азарт, но и атмосферу дружбы и взаимной поддержки, которая стала главным символом этого праздника.

После финиша состоялось неформальное общение с Александром Бессмертных. Участники могли задать вопросы, поделиться впечатлениями, получить автографы и сделать памятные фотографии. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием и розыгрышем призов, которые спортсмен подготовил для своих земляков.

 

