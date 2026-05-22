Офицеры спецназа Росгвардии приняли участие в открытии всероссийских соревнований по боксу в Кузбассе

В областном центре сотрудники СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» приняли участие в торжественном открытии XXXII Всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов Юрия Арбачакова.

Масштабный спортивный турнир собрал на территории спорткомплекса «Кузбасс-Арена» 120 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет, представляющих 25 регионов России.

В рамках церемонии открытия росгвардейцы поприветствовали участников, тренеров, судейскую коллегию и гостей турнира. Представители ведомства отметили важность проведения спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие силы духа, дисциплины и уважения к выдающимся достижениям отечественных спортсменов.

Соревнования имеют особое значение для участников: победители турнира получат право выступить на чемпионате России, что придает состязаниям высокий спортивный статус и дополнительную значимость.

Турнир посвящен достижениям прославленного кузбасского боксера Юрия Арбачакова. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе, он завоевал этот титул в 1992 году и на протяжении нескольких лет успешно защищал его на профессиональном ринге.

