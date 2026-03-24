«Опасные связи»: кузбассовец выслушал приговор за интимную связь с 14-летней школьницей

Теперь 22-летнему жителю кузбасского Мариинска за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней придётся отбыть в качестве уголовного наказания 200 часов обязательных работ.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что в январе 2026 года житель Мариинска неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней школьницей из соседнего села по обоюдному с ней согласию.

Тем самым 22-летний подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого (наряду с иными альтернативными видами наказаний) является лишение свободы на срок до четырёх лет.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаявшись в содеянном. При этом, согласившись с предъявленным обвинением в полном объёме, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при котором наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого его вида, предусмотренного за совершённое преступление.

Несовершеннолетняя потерпевшая и её законный представитель не возражали против рассмотрения дела в таком порядке, но вопрос о мере наказания оставили на усмотрение суда.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил 22-летнему кузбассовцу наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

