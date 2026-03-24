Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Опасные связи»: кузбассовец выслушал приговор за интимную связь с 14-летней школьницей

Теперь 22-летнему жителю кузбасского Мариинска за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней придётся отбыть в качестве уголовного наказания 200 часов обязательных работ.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что в январе 2026 года житель Мариинска неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней школьницей из соседнего села по обоюдному с ней согласию.

Тем самым 22-летний подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого (наряду с иными альтернативными видами наказаний) является лишение свободы на срок до четырёх лет.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаявшись в содеянном. При этом, согласившись с предъявленным обвинением в полном объёме, просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, при котором наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого его вида, предусмотренного за совершённое преступление.

Несовершеннолетняя потерпевшая и её законный представитель не возражали против рассмотрения дела в таком порядке, но вопрос о мере наказания оставили на усмотрение суда.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил 22-летнему кузбассовцу наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
24/03/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus