Основные правила здорового питания

Здоровое питание заключается не в подсчете калорий и жестких диетах, а в обеспечении организма полноценным рационом, в который входят все необходимые для него продукты: мясо, злаки, овощи, фрукты, молочные продукты. Именно такой набор является источником углеводов, пищевых волокон, белка, витаминов А, С, Д, группы В, фолиевой кислоты, железа, кальция, каротиноидов. Универсального рецепта выбора рациона нет, нужно учитывать пол, возраст, особенности генетики. Вот они-то и позволят сформировать подходящий рацион. Но важно не только, что мы едим, но и сколько, и когда.

Об основных принципах здорового питания рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Важный принцип - энергетическое равновесие. Человек должен тратить столько энергии, сколько получает из пищи, то есть для расходования энергии нужна достаточная физическая нагрузка

Восполнить потери энергии поможет только сбалансированное питание - соблюдение оптимальных пропорций между белками, жирами и углеводами. Для этого надо помнить формулу тарелки питания: один белок, один жир, четыре углевода.

Ключ к здоровью - разнообразие. Продукты, источники «полезных» жиров и углеводов: жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла - оливковое, льняное, подсолнечное, цельнозерновые продукты. Следует употреблять не менее 400 г овощей, фруктов и ягод. Для поддержания иммунной защиты рекомендованы источники незаменимых аминокислот - нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, бобовые.

Сохранить здоровье на долгие годыпозволит рациональный режим питания. Это значит, что питание должно быть:

дробным – 3 5 раз в сутки

регулярным - в одно и тоже время

равномерным, но при этом самые калорийные блюда рекомендуется употреблять до 15.00, а ужинать следует не позднее, чем за 2-3 часа до сна

Не забывайте в течение дня регулярно пить воду. Ее примерная норма - 30 мл/кг веса.

Фото предоставлено КЦОЗиМП