Отделение СФР по Кемеровской области 1 февраля проиндексировало социальные и страховые выплаты на 7,4%

С 1 февраля Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу проиндексировало на 7,4% ряд выплат, которые получают тысячи кузбассовцев. Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других кузбассовцев, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, выросла на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличил ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, проиндексированы на 7,4%.

Все повышения Социальный фонд делает беззаявительно, поэтому кузбассовцам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

Фото: ОСФР