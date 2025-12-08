Отделение СФР по Кемеровской области напоминает кузбассовцам: неофициальный доход не учитывается при расчете будущей пенсии!

В Кузбассе в настоящее время почти 770 тысяч получателей пенсии. Региональное Отделение СФР обращает внимание граждан на прямую зависимость между размером официальной заработной платы и будущей страховой пенсией. Участие в нелегальных схемах оплаты труда, когда часть заработка выплачивается «в конверте», существенно ограничивает пенсионные права работников как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Как формируется будущая пенсия

В России действует система обязательного пенсионного страхования, где ключевую роль играют страховые взносы, уплачиваемые работодателем. Эти взносы конвертируются в пенсионные коэффициенты (баллы), которые определяют размер страховой пенсии гражданина.

Размер годового пенсионного коэффициента напрямую зависит от суммы взносов, уплаченных работодателем с официальной заработной платы сотрудника. Выбирая «серую» схему оплаты труда, человек сознательно ограничивает количество формируемых пенсионных баллов, что неизбежно приведет к занижению размера его пенсионного обеспечения в будущем.

Узнать состояние своего индивидуального лицевого счета, включая начисленные пенсионные коэффициенты, можно через портал Госуслуги или в клиентских службах Отделения СФР по Кемеровской области.

«Соглашаясь на неофициальные выплаты, граждане сталкиваются с рисками уже сегодня: например, размер пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством рассчитывается исключительно от официального заработка. Поэтому призываем кузбассовцев ответственно подходить к выбору работодателя и отдавать предпочтение легальной занятости, которая обеспечивает полноценную защиту социальных прав», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР