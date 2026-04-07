Отделение СФР по Кемеровской области направило ежегодную выплату ко Дню Победы 33 кузбасским ветеранам Великой Отечественной войны

В преддверии 9 Мая региональное Отделение СФР перечислило участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства поступят вместе с апрельской пенсией, они будут выплачены банками или через Почту России в привычные для ветеранов сроки.

Праздничная выплата установлена указом Президента в 2019 году. Она полагается инвалидам Великой Отечественной войны, которые получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий, и непосредственным участникам военных действий 1941-1945 годов: военнослужащим за участие в боевых операциях, партизанам, подпольщикам, разведчикам и контрразведчикам, действовавшим в тылу противника или на территориях иностранных государств, защитникам Ленинграда, а также по некоторым другим основаниям.

«Выплата осуществляется автоматически на основе имеющихся у регионального Отделения СФР сведений, ветерану или его родственникам обращаться с заявлением никуда не нужно», – подчеркнула управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Отметим, что приуроченная к Дню Победы ежегодная выплата производится гражданам Российской Федерации, которые постоянно проживают на ее территории, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР

07/04/2026
