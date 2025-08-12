Отделение СФР по Кемеровской области оплатило услуги по родовым сертификатам более 8 000 женщин с начала 2025 года

В этом году 8405 женщин в Кузбассе получили услуги по родовым сертификатам. Региональное Отделение СФР перечислило медицинским организациям на эти цели свыше 92 миллионов рублей.

Родовый сертификат — это электронный документ, который обеспечивает финансирование медицинской помощи будущим мамам и новорожденным. Его общая сумма составляет 12 000 рублей, распределяемых между медицинскими организациями за оказанные услуги.

Важно помнить, что родовый сертификат покрывает услуги только в рамках программы ОМС. Если вы выбрали платную клинику, сертификат оформляется уже в роддоме или детской поликлинике. Эти данные автоматически поступают в региональное Отделение СФР для оплаты оказанных услуг.

«Наличие родового сертификата предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год его жизни. Оказанные услуги Отделение СФР по Кузбассу оплачивает медучреждениям напрямую путем перечисления на счет. Средства сертификата обналичить нельзя», – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Для оформления сертификата женщине необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС. Медицинская организация в течение 7 рабочих дней с момента постановки женщины на учет формирует электронный родовый сертификат. Сведения о сертификатах доступны в личном кабинете Госуслуг.

Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР