Отделение СФР по Кузбассу проактивно пересмотрит право на единое пособие многодетным семьям с незначительным превышением дохода

С 22 мая вступают в силу изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10%. Для Кемеровской области это означает, что доход на каждого члена семьи не должен превышать 18 957,4 рубля.

«Изменение касается родителей, воспитывающих трех и более детей, которые в 2026 году уже обращались за продлением единого пособия, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода. Отказные решения, вынесенные с января этого года, будут пересмотрены в беззаявительном порядке. Пособие при этом будет установлено проактивно, родителям с новыми заявлениями обращаться в региональное Отделение Соцфонда не нужно. Информация о вынесенном решении придет в личный кабинет заявителя на портале госуслуг», – рассказала управляющий Отделением СФР по Кузбассу Людмила Бабичук.

Закон предусматривает, что если доход семьи вырос за период получения пособия, то при следующем обращении родители смогут один раз продлить выплату еще на год. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.

Выплата будет назначена в размере 50% регионального прожиточного минимума на детей, то есть в Кузбассе – в размере 8 358,5 руб. на каждого ребенка. Такое правило действует при обращении в последний месяц срока, на который было назначено пособие, или не позднее трех месяцев после его окончания.

Пособие при этом будет назначено с месяца подачи заявления. То есть, если решение об отказе в связи с превышением дохода не более чем на 10% принято по заявлению, которое поступило в Соцфонд январе, то пособие будет установлено с января 2026 года.

Напоминаем, что правила расчета среднедушевого дохода для назначения единого пособия не изменились: в него так же учитываются зарплаты, премии, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, алименты и другие выплаты. При оценке нуждаемости применяется комплексная оценка имущества семьи.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

