Отгрузки зерна и лесоматериалов из Кузбасса в регионы РФ прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора

С 1 января по 15 мая 2026 года с территории Кемеровской области — Кузбасса под контролем должностных лиц Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отгружено в другие регионы Российской Федерации 102 тыс. тонн зерновой продукции, что на 35% (75,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и 10,6 тыс. м³ лесоматериалов – в 9,6 раза больше, чем в 2025 году (1,1 тыс. м³).

На отгружаемую из карантинных фитосанитарных зон подкарантинную продукцию в ФГИС «Аргус-Фито» оформлено 1535 карантинных сертификатов (на лесопродукцию – 518, на зерновую – 1017).

В Калининградскую область отгружено 53% зерна, остальной объём – в Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Камчатский край, Амурскую, Иркутскую область и другие регионы РФ.

По результатам лабораторных исследований, проведённых подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов не обнаружено.

 

kuzbassnews.ru
22/05/2026
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
