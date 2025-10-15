Партии кузбасского ячменя нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

6 октября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Промышленновского района Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшего экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортного ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в автотранспорт в фасованном виде (в биг-бегах), общий вес которых составил 1 605,68 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».