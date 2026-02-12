Первая в 2026 году партия муки пшеничной отгружена из Кузбасса в Азербайджан под контролем Россельхознадзора

5 февраля специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на первую в 2026 году партию муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Азербайджан.

Под контролем ведомства 67,6 т муки пшеничной были погружены в железнодорожный вагон.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».