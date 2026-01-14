По иску прокурора Яйского района суд обязал снести самовольное строение в природном заказнике
Прокуратура Яйского района провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, по результатам которой установлен факт незаконного строительства на землях государственного природного заказника Кемеровской области «Китатский».
Местный житель в отсутствие разрешительной и правоустанавливающей документации построил дом на территории природного заказника. Добровольно освобождать земельный участок от строения мужчина отказался, поскольку использовал его для отдыха с семьей.
При этом нахождение на территории заказника самовольной постройки представляет опасность для биологических ресурсов, угрозу возникновения пожаров и препятствует тем самым достижению целей создания особо охраняемой природной территории.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать возведенный мужчиной дом самовольной постройкой и обязать его снести вместе с верандой и баней.
Решением Яйского районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области