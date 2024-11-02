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По материалам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора заблокировано более 1 300 веб-ресурсов по реализации ветпрепаратов

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на постоянной основе проводят мониторинг сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, реализация которых ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Сложившаяся практика показала, что, как правило, речь идёт о сайтах бесплатных объявлений, где размещается информация о продаже продукции, имеющей массовый потребительских спрос.

В течение 10 месяцев 2024 года проведен анализ 2 063 веб-ресурсов, содержащих предложения о розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом. В целях блокировки дальнейшей возможности незаконной реализации материалы о ссылках на сайты были оперативно направлены в Роскомнадзор для внесения в единый реестр запрещенной информации, в результате чего получено 1 322 положительных решения.

Так, в Новосибирской области из 1 260 материалов заблокировано 1 081, в Томской области – 201 из 651, в Кемеровской области – Кузбассе – 40 из 152.

В большинстве случаев к продаже предлагались ветеринарные препараты без специального разрешения (лицензии). Кроме того, специалисты Россельхознадзора факсировали предложения о реализации ветпрепаратов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации (с маркировкой на иностранном языке).
В настоящее время часть материалов еще находится на рассмотрении в Роскомнадзоре.

Справочно:
Полномочия по инициированию блокировки интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств, были возложены на Россельхознадзор 1 сентября 2022 года. Так, к запрещенной информации относятся предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2012 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (незарегистрированные препараты, контрафактные, фальсифицированные, без маркировки на русском языке) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Специалисты Службы информируют всех субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий.

Общество
kuzbassnews.ru
02/11/2024
Общество
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